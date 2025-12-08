¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¤Ï7Æü¤ËÂè7½µ¤¬½ªÎ»¤·¡¢À¾¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ïºòµ¨²¦¼Ô¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¤¬Ï¢¾¡¤ò15¤Ë¿­¤Ð¤·¡¢23¾¡1ÇÔ¤Ç¼ó°Ì¤ò¥­¡¼¥×¤·¤¿¡£È¬Â¼ÎÝ¤Î¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤Ï17¾¡6ÇÔ¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£Åì¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤Ï¥Ô¥¹¥È¥ó¥º¤¬19¾¡5ÇÔ¤Ç¼ó°Ì¤ò¼é¤ê¡¢¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤¬2.5¥²¡¼¥àº¹¤ÇÄÉ¤¦¡£