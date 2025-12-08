µ­¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ëÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÂåÉ½¡á8Æü¸á¸å¡¢ÂçºåÉÜÄ£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤Ï8Æü¡¢ÅÞ½êÂ°¤Î±ü²¼¹ä¸÷½°±¡µÄ°÷¤Î»ñ¶â´ÉÍýÃÄÂÎ¤¬¥­¥ã¥Ð¥¯¥é¤È¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë·×9Ëü±ßÄ¶¤ò»Ù½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£ÂçºåÉÜÄ£¤Çµ­¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÀ¯¼£»ñ¶â¤ò»È¤¦¤Î¤ÏÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£±ü²¼»á¤Î½èÊ¬¤Ï´´»öÄ¹¤ËÇ¤¤»¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤Ç¹Ô¤¯¤Ù¤­¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£°Ý¿·½êÂ°µÄ°÷¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â»Ù½Ð¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï