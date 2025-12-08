¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à»þÂå¤ä¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤Ç¤ª»û¤Î±¿±Ä¤Ë¹Ô¤­µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿1¿Í¤Î½»¿¦¡£¤½¤ó¤Ê½»¿¦¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê©¶µ¹¥¤­¤Î¥ä¥ó¥­¡¼¤Ç¤·¤¿¡£½»¿¦¤È¥ä¥ó¥­¡¼¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤Ê2¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤ÇÊ©¤Î¶µ¤¨¤ò²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£2¿Í¤Î²¿¤²¤Ê¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤«¤éÊ©¶µ¤Î¶µ¤¨¤òÅÁ¤¨¤ëÌ¡²è¡Ø¥ä¥ó¥­¡¼¤È½»¿¦¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¢ª¡ÚÌ¡²è¡Û¤³¤ÎÌ¡²è¤ò¤Ï¤¸¤á¤«¤éÆÉ¤à7-017-027-037-04¢ª¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÉÝ¤¤¥È¥â¥À¥Á¡Ù¤òÆÉ¤à¢ª¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿»ä