³°¤Ï¤ÍÈ±¡¢Á°È±ºî¤ê¡ÄºòÇ¯¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È·ëº§¤·¤¿½÷Í¥¤¬?Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê?¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£³°¤Ï¤Í¤Î¤ª¤í¤·È±¤Ë¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÇò¿§¥»¡¼¥¿¡¼¤È¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¾²¬çýÍ¥(30)¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥°¥Ã¥º¡ª¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹À¸ÇÛ¿®¤Ê¤Ë¤¹¤ë¡©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥°¥Ã¥º¤ò°ì¤Ä¤º¤Ä¾Ò²ð¤·¤¿¡£Á°È±¤òºî¤Ã¤¿?ÂÀÈý?¤Ë¸«¤¨¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡Ö¾Ð´é¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÍ­²¬¤¯