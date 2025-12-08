¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×½÷Í¥¤ÎÎëÌÚÆîÆá²Â¤¬?¥Á¥é¸«¤¨?Ï¢Â³¥Ð¥¯Å¾¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£È©¿§¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢4²óÏ¢Â³¤Ç¥Ð¥¯Å¾¤¹¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Àª¤¤¤Ç¥È¥Ã¥×¥¹¤¬¤á¤¯¤ì¡¢È©¿§¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤¬?¥Á¥é¸«¤¨?¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âçµ»ÈäÏª¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÈ©¿§¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö³Ê¹¥¤¤¤¤¡ªÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·²á¤®¤ÆÌÜ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿