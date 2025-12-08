¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¡×¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¾þ¤é¤ì¤¿¥í¥Ã¥Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥â¡¼¥ë¡á11·î¡¢¥½¥¦¥ë¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥â¡¼¥ë¡×¤¬¡¢¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¡×¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇºÌ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¥í¥Ã¥Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ÈÇ¤Å·Æ²¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥Ü¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¾¦Àï¤Î½¸µÒ¤Ë°ìÌòÇã¤¦¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÍèÇ¯1·î¤Þ¤Ç¡£¥â¡¼¥ë¤ÎÃÏ²¼¤«¤é¾åÁØ³¬¤Þ¤Ç¤Î°ìÉô¥¨¥ê¥¢¤ò¥Þ¥ê¥ª¤ä¥è¥Ã¥·¡¼¡¢¥Ô¡¼¥ÁÉ±¤Ê¤É¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÇÁõ¾þ¤·