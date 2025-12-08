¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Ï8Æü¡¢½¬¶áÊ¿Áí½ñµ­¡Ê¹ñ²È¼çÀÊ¡Ë¤¬¼çºË¤¹¤ëÃæ±ûÀ¯¼£¶É²ñµÄ¤ò³«¤­¡¢2026Ç¯¤Î·ÐºÑ±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Êµ¤ÄìÆþ¤ì¤Î¤¿¤á¡ÖÅ¬ÅÙ¤Ë´ËÏÂÅª¤Ê¶âÍ»À¯ºö¡×¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·è¤á¤¿¡£Ãæ¹ñ¹ñ±ÄÄÌ¿®¿·²Ú¼Ò¤¬Êó¤¸¤¿¡£