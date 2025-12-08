ÆüËÜÀ½Å´¤Ï12·î5Æü¡¢»°É©Â¤Á¥¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢Äã°µ±Õ²½CO2¥¿¥ó¥¯¸þ¤±¤Î¿·¹Ýºà¤È¡¢À½Â¤¹©Äø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÇ®½èÍý(PWHT)¤ò¾ÊÎ¬¤Ç¤­¤ëÀ½Â¤µ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿LCO2²ßÊª¥¿¥ó¥¯¤¬¡¢ÆüËÜ³¤»ö¶¨²ñ¤«¤éÀ¤³¦½é¤Î°ìÈÌÀß·×¾µÇ§(GDA)¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£2¥¿¥ó¥¯¤ÎÅëºÜ¥¤¥á¡¼¥¸">Äã°µ±Õ²½CO2¥¿¥ó¥¯¤ÎÅëºÜ¥¤¥á¡¼¥¸¡û³«È¯¤ÎÇØ·ÊÆ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿CCS(Æó»À²½ÃºÁÇ²ó¼ý¡¦ÃùÎ±)¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿ÊÅ¸¤ËÈ¼¤¤