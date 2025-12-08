Google¤¬AI¥â¥Ç¥ë¤ÎÄ¹´üµ­²±¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¤Ç¤¢¤ë¡ÖTitans¡×¤È¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Î¡ÖMIRAS¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Titans + MIRAS: Helping AI have long-term memoryhttps://research.google/blog/titans-miras-helping-ai-have-long-term-memory/2017Ç¯6·î¤ËGoogle¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬È¯É½¤·¤¿¿¼ÁØ³Ø½¬¥â¥Ç¥ë¤ÎTransformer¤Ï¡¢AI¥â¥Ç¥ë¤¬²áµî¤ÎÆþÎÏ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢´ØÏ¢¤¹¤ëÆþÎÏ¥Ç¡¼¥¿¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ç¤¢¤ëAttention¤òÆ³