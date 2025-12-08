±ß°Â¿Ê¹Ô¤Ç¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤Î·ÐºÑºâÀ¯±¿±Ä¤¬¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤­¤¿¡£À¯ÉÜ¤¬11·î21Æü¤Ë³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿·ÐºÑÂÐºö¤Îµ¬ÌÏ¤¬20Ãû±ßÄ¶¤ÈÁ°Ç¯ÅÙ¤òÂç¤­¤¯¾å²ó¤ê¡¢°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç±ß¤¬µÞÍî¡£1¥É¥ë¡á155±ß¤ÎÀáÌÜ¤«¤é¤µ¤é¤ËÇä¤é¤ì¡¢ºòÇ¯¤Î°ÙÂØ²ðÆþ¤ÎÌÜ°Â¤À¤Ã¤¿160±ß¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¿å½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¤¿¤á¤À¡£ ÊÒ»³¤µ¤Ä¤­ºâÌ³Áê¤ÏÆü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤ËÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±ß¤¬Çã¤ï¤ì¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÆü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤ÏºÇÃ»¤Ç¤â¼¡´ü²ñ¹ç¤Î12·îÈ¾¤Ð¤Ç¡¢ÅöÌÌ¡¢°ÙÂØ¤ÎÆ°