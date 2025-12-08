¡Ú¥æー¥í·÷¡Û ¥É¥¤¥Ä¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ô¡Ê10·î¡Ë16:00 Í½ÁÛN/AÁ°²ó1.3%¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛN/AÁ°²ó-1.0%¡ÊÁ°Ç¯Èæ) ¢¨ÊÆ·ÐºÑÅý·×¤ÎÈ¯É½Æü¤¬ÊÑ¹¹¡¦ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­ ¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£