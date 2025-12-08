¸áÁ°Ãæ¤Ï¥É¥ë°Â±ß¹â¤â¡¢¤½¤Î¸åÈ¿È¯¡áÅìµþ°ÙÂØ³µ¶· ¥É¥ë±ß¤ÏÀè½µËö½ªÃÍ155±ß33Á¬¤«¤é¾¯¤·¥É¥ë°Â¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤â¡¢¤¹¤°¤Ë155±ß38Á¬¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Àè½µËö½ªÃÍÁ°¸å¤Ç¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤»¤¿¸å¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¥É¥ëÇä¤ê±ßÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢154±ß90Á¬Á°¸å¤òÉÕ¤±¤¿¡£ÌÀÆü¡¢ÌÀ¸åÆü¤ÎÊÆFOMC¤òÁ°¤Ë¥É¥ëÇã¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ´À°¤ÎÆ°¤­¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£ ÃëÁ°¤Ë°ÂÃÍ¤òÉÕ¤±¤¿¸å¡¢¸á¸å¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï²óÉü¡£155±ß20Á¬Âæ¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£FOMC