¡Ú¿·²Ú¼Ò¥¦¥ë¥à¥Á12·î8Æü¡ÛÃæ¹ñ¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¥¦¥ë¥à¥ÁÀÇ´Ø»±²¼¤ÎµÈÌÚÇµ¡Ê¥¸¥§¥ß¥Ê¥¤¡ËÀÇ´Ø¤¬¤Þ¤È¤á¤¿Åý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯1¡Á10·î¤Î¥¸¥§¥ß¥Ê¥¤¸ý´ß¡ÊÄÌ´ØÃÏ¡Ë·ÐÍ³¤ÎÍ¢½Ð³Û¤Ï45²¯8ÀéËü¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó22±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Í¢½ÐÉÊÌÜ¤Ïµ¡³£¡¦ÀßÈ÷¡¢ÅÅ»ÒÀ½ÉÊ¡¢ÆüÍÑÉÊ¡¢ÌîºÚ¡¦²ÌÊª¤Ê¤ÉÉý¹­¤¯¡¢Í¢½Ð¾¦ÉÊ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥¸¥§¥ß¥Ê¥¤¸ý´ß¤ÏÃæ¹ñ¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥â¥ó¥´¥ë¤Î¹ñ¶­¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÃÏÍýÅª¤ÊÍ¥°ÌÀ­¤ÈÍøÊØÀ­¤Î¹â¤¤ÄÌ´Ø´Ä¶­¤ò