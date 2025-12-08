¤­¤ç¤¦¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢²¬»³»ÔÆî¶èÆ£ÅÄ¶ÓÏ»¶è¤Ç¡¢·úÊª²ÐºÒ¤Î¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¾ÃËÉ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¶á½ê¤Î¿Í¤«¤é¡ÖÁÒ¸Ë¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¾ðÊó¥«¥á¥é¡õ¸½¾ì¤Î²èÁü¤ò¤ß¤ë¡Û²¬»³»ÔÆî¶è¤Ç·úÊª²ÐºÒ¾ÃËÉ¤¬½ÐÆ°Ãæ ¸½ºß¡¢¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¾Ã²Ðºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤¬¿Í¤Î¾ðÊó¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ê¸á¸å£³»þÈ¾¸½ºß¡Ë  ¸½¾ì¤È¾ðÊó¥«¥á¥é¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë