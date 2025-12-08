²£ÉÍFC¤Ï8Æü¡¢Æ£»ÞMYFC¤Î¿ÜÆ£ÂçÊå´ÆÆÄ¤¬Íèµ¨¤«¤é´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿ÜÆ£´ÆÆÄ¤ÏÆ£»Þ¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¸å¤Ë»³Íü³Ø±¡Âç¤Î¥³¡¼¥Á¤Ç»ØÆ³¼Ô¥­¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¡¢2018Ç¯¤Î¸åÈ¾¤Ï¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£21Ç¯7·î¤«¤éÆ£»Þ¤òÎ¨¤¤¤ë¤ÈÍâÇ¯¤ÎJ3¤ò2°Ì¤Ç½ª¤¨¤ÆJ2¾º³Ê¡£º£µ¨¤ÎJ2¤Ï9¾¡12Ê¬¤±17ÇÔ¤Ç15°Ì¤À¤Ã¤¿¡£²£ÉÍFC¤Ïº£µ¨¤ÎJ1¤ò18°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¸å¤ËJ1Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹J2¤ÎÀï¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»á¤ÏÎ¾¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è