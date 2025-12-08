¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û Stray Kids¤ÎÆüËÜ¥Ç¥Ó¥åー5¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿½é¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡ØStray Kids EXHIBITION ¡ÈWe STAY, together¡É¡Ù¤¬¡¢12·î1Æü¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Å¸Í÷²ñ³«ºÅ¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢JRÅì³¤¡Ö¿ä¤·Î¹¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤â¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¢£¸ø¼°¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÈSKZOO¡É¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤âÅÐ¾ì¡ª Stray Kids½é¤È¤Ê¤ëÅ¸Í÷²ñ¡ØStray Kids EXHIBITION ¡ÈWe STAY, together¡É¡Ù¤Ï¡¢12·î1Æü¤«¤é