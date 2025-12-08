【その他の画像・動画等を元記事で観る】 稲垣吾郎、草なぎ剛（「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）、香取慎吾が出演する、12月7日放送の『ななにー地下ABEMA』#97に、SNSで話題のイケメン＆美女4名が登場。なかでも、SNS動画再生数840万回を記録し「石原さとみに似すぎ」と話題の研修医・れい奈さんに注目が集まった。 ■「素敵です♡」（香取慎吾） れい奈さんは、ミス日本セミファイナリストに選ばれた経験