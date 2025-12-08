8ÆüÂç°ú¤±¤Î¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ª¤è¤Ó»Ø¿ôÏ¢Æ°¾Ú·ô¡ÊETN¡Ë¤ÎÇäÇãÂå¶â¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ÇäÇãÂå¶â ÌÃÊÁÌ¾ÇäÇãÂå¶âÁý²ÃÎ¨(¡ó)³ô²Á £±. Æü·Ð¥ì¥Ð114878 -25.9 43590 £². Æü·Ð£Ä¥¤¥ó¥Ð 13578 -34.05813 £³. ³ÚÅ·£×¥Ö¥ë 10439 -10.5 51650 £´. Æü·Ð¥Ö¥ë£²9907 0.5 468.4