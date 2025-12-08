ÌÀÆü12·î9Æü¡Ê²Ð¡ËÌë9»þ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡£¥²¥¹¥È¤Ï¥à¥í¥Ä¥è¥·¡¢¹­À¥¥¢¥ê¥¹¡¢ÊÒ´óÎÃÂÀ¡ÊGENERATIONS¡Ë¡¢Æ£ËÜÈþµ®¡¢¾®¿ùÎµ°ì¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ë¡¢Å´·ý¡£VTR¤Ç¤Ï¡¢·ÝÇ½¿Í¤ò½±¤Ã¤¿ÉÂ¤ò¾Ò²ð¡£´éÃæ¤ËÈ¯¿¾¤¬¡ÄÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤æ¤ß¤Ë¶ì¤·¤à½÷À­·ÝÇ½¿Í¡£¥­¥Ã¥«¥±¤Ï¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î¥Û¥é¡¼¥á¥¤¥¯¤À¤Ã¤¿¡©²òÇ®ºÞ¤ò°û¤ó¤Ç¤âÇ®¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¡ÄÃËÀ­·Ý¿Í¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Ç´¶À÷¤¹¤ë¡Ö¥­¥¹ÉÂ¡×¡£¼Â¤Ï