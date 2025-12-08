¡ÖEvolving¡Ò¿Ê²½¡ÓÂçÃ«æÆÊ¿2025´ä¼êÆüÊóÆÃÊÌÊóÆ»µ­Ï¿½¸¡×´ä¼êÆüÊó¼Ò¡ÊÀ¹²¬»Ô¡Ë¤Ï¡¢´ä¼ê¸©½Ð¿È¤ÇÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Îº£µ¨³èÌö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖEvolving¡Ò¿Ê²½¡ÓÂçÃ«æÆÊ¿2025´ä¼êÆüÊóÆÃÊÌÊóÆ»µ­Ï¿½¸¡×¤ò20Æü¤ËÁ´¹ñÈ¯Çä¤¹¤ë¡£A4È½¡¢¥ª¡¼¥ë¥«¥é¡¼¤Ç144¥Ú¡¼¥¸¡£1540±ß¡£Á´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤ÇÍ½Ìó²ÄÇ½¡£ËÁÆ¬¤Î´Ñ²»³«¤­¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨Éü³è¤·¤¿ÅêÂÇ¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤Î»Ñ¤òº¸±¦¤ËÇÛÃÖ¡£3·î