Æ£²¬¹°¡¢¤ÎÌ¼¡¦Å·æÆÅ·²»¤¬¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥¤¥ó¥º with ¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ç¡È½÷À­¡É²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±ºî¤Ï2026Ç¯1·î¤ËÅì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÊTTFC¡Ë¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£²¬¹°¡¢¤ÎÌ¼¡¦Å·æÆÅ·²»¤ÎÑÛ¡¹¤·¤¤ÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º2022Ç¯8·î¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥ã¥ó¥Ì¡õ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥ì¥é with ¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢2025Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥¸¥§¡¼¥É with ¥¬¡¼¥ë¥º¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤È