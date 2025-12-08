¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Í£ò£ó¡¥£Ç£Ò£Å£Å£Î£Á£Ð£Ð£Ì£Å¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Âç¿¹¸µµ®¤¬£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¤¢¤¶¤È¤¤¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Âç¿¹¤Ï£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤Á¤§¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¹õ¤ÎË¹»Ò¤È¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ç¡¢¾åÌÜ¸¯¤¤¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃæÅç·ò¿Í¤«¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¡×¡Ö¤½¤Î¤ª¸ý¤â¤½¤ÎÉ½¾ð¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¡£°ìÃ¶Ç¾¤ß¤½ÇË²õ¤µ