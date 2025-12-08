£¶Æü¡¢ÁÐÖÙÌçÆÃÂç¶¶¤Î¥±¡¼¥Ö¥ë»Ù»ýÅã¤Î»Ü¹©¸½¾ì¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢½®»³¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿²«½¡¼£¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò½®»³12·î8Æü¡ÛÃæ¹ñ¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀßÂç¼ê¡¢Ãæ¹ñÅ´·ú»±²¼¤ÎÂç¶¶¹©Äø¶É½¸ÃÄ¤È¹Á¹Ò¶É½¸ÃÄ¤¬·úÀß¤òÀÁ¤±Éé¤¦Þ¶¹¾¾ÊÇ«ÇÈ½®»³Ï»²£¸øÏ©Âç¶¶Âè2´ü¹©»ö¤Ï6Æü¡¢ÁÐÖÙÌç¡Ê¤½¤¦¤·¤ç¤â¤ó¡ËÆÃÂç¶¶¤Î¼ç¥±¡¼¥Ö¥ë²ÍÀß¤òÍ¶Æ³¤¹¤ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¥í¡¼¥×¤Î²ÍÀßºî¶È¤¬½çÄ´¤Ë´°Î»¤·¤¿¡£Âç¶¶¤Î¼ç¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÈÊ¿¹Ô¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¥­¥ã¥Ã¥È¥¦¥ª¡¼¥¯¤Î»Ü¹©¤¬Àµ¼°¤Ë»Ï¤Þ¤ê