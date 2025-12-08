³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¤Ï12·î8Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÌµÎÁ¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖPressWalker¡×¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢2B¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖPressWalker¥³¥Í¥¯¥È¡×¤ò2026Ç¯2·î25Æü¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯3·î¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï°Ê¹ß¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤¬¾ðÊóÈ¯¿®¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìó4Ç¯¤Ç¤ÎËë°ú¤­¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡ÛÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¼õ¤±ÉÕ