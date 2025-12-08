¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤ÎBARBEE BOYS¡Ê¥Ð¡¼¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ë¤¬8Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥É¥é¥à¤Î¾®¾Â½ÓÌÀ¤ÎÍ¦Âà¤Èº£¸å¤Î²»³Ú³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖBARBEE BOYS ¤Ï¡¢¡ÖBARBEE BOYS 4 PEACE¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¾®¾Â½ÓÌÀ(Dr)¤ÏÀè¤Î¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤ÆÍ¦Âà¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖKONTA (Vo.& SAX)¤ÏÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤êÌ¿¤òÍî¤È¤·¤«¤±¤ë¤â¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÀ¸Ì¿ÎÏ¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎºÆµ¯¤ò²Ì¤¿¤¹¡×¤È¤·