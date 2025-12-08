¹ñºÄ»Ô¾ì¤ÇÄ¹´ü¶âÍø¤Î»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¿·È¯10Ç¯ºÄ¤ÎÍø²ó¤ê¤¬¾å¾º¤·¡¢°ì»þ1.965¡ó¤òÉÕ¤±¤¿¡£2007Ç¯6·î°ÊÍè¡¢18Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î¿å½à¡£