NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¤Î¸ø¼°Instagram¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ »²¹Í¡§²£ÉÍÎ®À±¡ß°æ¾åÍ´µ®¤ÎºÇ¹â¤Î¡È¥é¥¹¥È¡É¥·ー¥ó¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Îò»Ë¤òÃÎ¤ë´î¤Ó Âè47²ó¡Öñ½Æ¬¡Ê¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡Ë¤³¤ï¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢¶ÛÇ÷¤Î¡ÈÆÇñ½Æ¬ºîÀï¡É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£1ËçÌÜ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥­¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢ñ½Æ¬¤ò¤Û¤ª¤Ð¤í¤¦¤È¤¹¤ë¾ëÉ°Íù¤òÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤¬ÇÁ¤­¹þ