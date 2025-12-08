¼«¤é¤¬½»¤à¥¢¥Ñー¥È¤Î³°ÊÉ¤ò¤¿¤¿¤­³ä¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢60Âå¤ÎÌµ¿¦ÃË¤¬·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¡ÖºÛÈ½½ê¤òÌ¾¾è¤ë¼Ô¤¬²È¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡´±¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢³°ÊÉ¤¬²õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ·úÂ¤ÊªÂ»²õ¤Î¸½¹ÔÈÈ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©ÂÞ°æ»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË(60)¤Ç¤¹¡£ÃË¤Ï12·î8Æü¸áÁ°10»þº¢¡¢¼«¤é¤¬½»¤àÂÞ°æ»ÔÆâ¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Î³°ÊÉ¤òÁÇ¼ê¤ÇÃ¡¤­³ä¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢