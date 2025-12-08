NEXCOÃæÆüËÜ¤ä·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿·ÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©²¼¤êÀþ¤ÏÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÐºÒ¤Î¤¿¤á¡¢12·î8Æü¸áÁ°9»þ5Ê¬¤«¤éÄ¹Àô¾ÂÄÅIC～¿·ÉÙ»ÎIC¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å2»þ35Ê¬¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ 5»þ´ÖÈ¾¸å¤Î²ò½ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢NEXCOÃæÆüËÜ¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥«ーºî¶È¤äÏ©ÌÌ¤ÎÀ¶ÁÝ¤ä¾õ¶·³ÎÇ§¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤¿¤á¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£