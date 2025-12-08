ÏÆ¸µ²Ú¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖºòÆü¤Ï¤Í¡¢²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤¸åÇÚ¤Á¤ã¤ó3¿Í¤È¤´ÈÓ¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿¤è¡×¡Ö¤½¤·¤¿¤é¤Í¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤ËÅê¹Æ¡£¡Ö°ËÆ£±à¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤Ç¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¾þ¤Ã¤¿Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¹ë²Ú¤ÊÆÃÀ½¥±¡¼¥­¤È»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥é¥ª¥±¤Ç¥Î¥ê¥Î¥ê¤Î4¿Í¤³¤ÎÆü¡¢°ì½ï¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤âÌµ»ö¤Ë½ª¤¨Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤à¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡¢ÊÆ¹ñ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤ò¼ç