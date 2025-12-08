¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê(GP)¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¡¢3¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»°±ºÍþÍèÁª¼ê¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁª¼ê¤Î¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¥Ú¥¢¡£Â©¤Î¤¢¤Ã¤¿±éµ»¤ÎÈë¤±¤Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¥¢¶¥µ»¤È¤¤¤¨¤ÐÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿³ê¤ê¤âÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¡£¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥ê¥Õ¥È¤ä¥¸¥ã¥ó¥×°Ê³°¤Ë¤â¡¢Æ°¤­¤Î¥·¥ó¥¯¥í¤·¤¿¥¹¥Ô¥ó¤Ê¤É¤â»ý¤ÁÌ£¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆ°¤­¤ò¥·¥ó¥¯¥í¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿ÌÚ¸¶Áª¼ê¤Ï¡¢¤«¤±À¼¤ÎÂ¸