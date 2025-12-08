PayPay¤Ï11·î28Æü¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤¿¤Ë2026Ç¯1·î°Ê¹ß¤Ë¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤¿»Üºö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ûÂçºåÉÜËçÊý»Ô¤ÇºÇÂç15%´Ô¸µÂçºåÉÜËçÊý»Ô¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËçÊý»Ô PayPay¤ÇºÇÂç15%Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î5Æü ¸áÁ°0»þ ¡Á2026Ç¯2·î1Æü ¸á¸å11»þ59Ê¬¤Þ¤Ç(¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÏÁá´ü¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë)¡£´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÇPayPay¤Ç»ÙÊ§¤¦¤È¡¢ºÇÂç15%¤ÎPayPay¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¡£ÂçºåÉÜËçÊý»Ô