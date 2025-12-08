¾®³Ø´Û¡¦¹ñ¸ì¼­ÅµÊÔ½¸¼¼¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¡ÖÂç¼­Àô¤¬Áª¤Ö¿·¸ìÂç¾Þ 2025¡×¤È¡ÖÆüËÜ¹ñ¸ìÂç¼­Åµ¤¬Áª¤Öº£Ç¯¤Î¹àÌÜ¡×¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖÂç¼­Àô¤¬Áª¤Öº£Ç¯¤Î¿·¸ì2025¡×È¯É½¡ÖÂç¼­Àô¤¬Áª¤Ö¿·¸ìÂç¾Þ 2025¡×¤Ï¡¢¡ØÂç¼­Àô¡ÙÊÔ½¸Éô¤¬5·î18Æü¡Á11·î15Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡¢Ì¤¼ýÏ¿¤Î¿·¸ì¤È¿·¸ìµÁ¤òÊç½¸¤¹¤ë´ë²è¤Ë¤ÆÁª½Ð¡£Åê¹ÆÁí¿ô¤Ï2,811ËÜ¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£Âç¾ÞºîÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄ¡×¡£¿Í´Ö¤ÎÀ¸³è·÷¤Ë¥¯¥Þ¤ä¥¤¥Î¥·¥·¤¬½ÐË×¤·¤¿ºÝ¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¾ò·ï¤Î¤â¤È¤Ç»ÔÄ®