¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤¤¤¨¤É¡¢ÍÆ¼Ï¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÚÂë¤Î¿¿¼Â¡Û¡Ô¾¾ÅÄÀë¹À¤Î´¬¡Õ»àµå²Ò¤Ë»×¤ï¤º¼å²»¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ç®¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ã¼ê»þÂå¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÇ¯Êð5000Ëü±ß°Ê¾å¼è¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×7Æü¤Ë1²¯±ß¥À¥¦¥ó¤ÎÇ¯Êð2²¯±ß¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¤ò¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Îº£µÜ·òÂÀ¡Ê34¡Ë¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏÍ··â°ìËÜ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿º£µÜ¤òÍèµ¨¡¢°ìÎÝ¡¢ÆóÎÝ¡¢»°ÎÝ¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µÜ¤â¡Ö´ÆÆÄ¤«¤éÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤³¤ì¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Í··â¼ê¤È¤·¤Æ¡¢13Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ËëÀï