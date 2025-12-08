¡Ú¡Ö50Ç¯¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¡×¤ÎÈë·í¡Û¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¥ê¥ª¥ó¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¡¼¡Ö¿©¤Ù¥ë¥ó¤Ç¤¹¡×ËÜ²È¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©¥Ï¥¤¥Á¥å¥¦¡Ê¿¹±ÊÀ½²Û¡Ë50¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢É×ÉØ¤Ê¤é¡Ö¶âº§¼°¡×¡£¸ß¤¤¤Ë·ò¹¯¤Ç¶¦ÇòÈ±¤òÀÀ¤Ã¤¿ÃË½÷¤Ç¤â¡¢¤ª¤è¤½3³ä¤·¤«·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Êµ­Ç°Æü¤À¡£50Ç¯¤â°¦¤·°¦¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿´ë¶È¤ä¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¤â¿ô¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¶ìÏ«¤ò½Å¤Í¤Æ¤­¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡þ¡þ¡þ1975Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥Á¥å