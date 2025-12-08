¡Ú¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Û¥É¥ë¥Ú¥½¡¢Àè½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ú¥½¹â¿Ê¤à¡á¥á¥­¥·¥³¥Ú¥½ ¥É¥ë¥Ú¥½¤ÏÀè½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¥É¥ë°Â¥Ú¥½¹â¤¬Í¥Àª¤È°Æ¤Ã¤¿¡£ÌÚÍËÆü¤Î18.30Á°¸å¤«¤é°ì»þ18.152¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯½éÍè°ÂÃÍ¡Ê¥É¥ë°Â¥Ú¥½¹â¡Ë¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÆ°¤­¡£½µÌÀ¤±¤Ï18.23¤òÉÕ¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¡¢¤½¤Î¸å18.16Âæ¤Þ¤ÇÇä¤ê¤¬½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢¥É¥ë°Â¥Ú¥½¹â¤ÎÎ®¤ì¤¬·ÑÂ³¡£ ¥Ú¥½±ß¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡£½µÌÀ¤±¤Ë8±ß55Á¬Âæ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ MXNJPY 8.542