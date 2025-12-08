ÌÀÆü¤ÎÃæ¶ä²ñ¹ç¤òÁ°¤Ë¹ë¥É¥ë¤·¤Ã¤«¤ê¡á¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢°ÙÂØ³µ¶· ÌÀÆü¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢½àÈ÷¶ä¹Ô(Ãæ±û¶ä¹Ô)¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Âè3»ÍÈ¾´üGDP¤ÎÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¯¤¤¿­¤Ó¤ä10·î¤Î¹ë¸ÛÍÑÅý·×¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢¹ëÃæ¶ä¤ÎÍø²¼¤²¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÏÁÇ¼ê¤Î½ªÎ»¤È¤Î¸«Êý¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½ÁÛ¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤­¤Ç¤Û¤Ü°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Êª²Á¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢ÍèÇ¯Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤ÎÍø¾å¤²¤â¤¢¤ê¤¦¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î¸«Êý¤¬½Ð¤Æ¤­¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜ¤¢À¼ÌÀ¤Ê¤É¤Ç¤Îº£¸å¤Î»Ñ