¢£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼É½¾´¼°¡Ê8Æü¡¢ANA¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡ËÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼µ¡¹½¡ÊJGTO¡Ë¤Ï8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç2025Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼É½¾´¼°¤ò¹Ô¤¤¡¢½é¤á¤Æ¾Þ¶â²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¶â»Ò¶îÂç¡Ê23¡¢NTP¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡¢¥Ñ¡¼¥­¡¼¥×Î¨¾Þ¡¢¥´¥ë¥Õµ­¼Ô¾Þ¤Î4´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¹ñÆâÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ï24»î¹ç¤Ç12¿Í¤¬½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É·²Íº³äµò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀÐÀîÎË¡Ê18ºÐ80Æü¡Ë¡¢¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê21ºÐ279Æü¡Ë¤Ë¼¡¤¤¤Ç»Ë¾å3ÈÖ