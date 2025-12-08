Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÄ«ÁÒÌ¤Íè¤Ï8Æü¡¢¼«¿È¤ÎYoutube¤Î¥µ¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Õ¤ï¤Ã¤Èmikuru¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£7Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖRIZINAWARD～10thAnniversary～¡×¤ÎÉñÂæÎ¢¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Ì¤Íè¤Ï10Ç¯´Ö¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¹×¸¥¤·¤¿ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ØÂ£¤é¤ì¤ëMVP¤È¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¦¥È¤ò¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥¹¥È¡¦KO¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¤ÏÎëÌÚÀéÍµ¡¢¥Ù¥¹¥È¡¦¥µ¥Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¤Ï¥Û¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥È¥·¡¦¥½¥¦¥¶¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£ ¢£