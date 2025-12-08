2025Ç¯12·î6Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦µþ¶¿¿·Ê¹¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¡Ö·ùÃæ±¿Æ°¡×¤¬¹­¤Þ¤ëÃæ¡¢ºÑ½£Åç¡Ê¥Á¥§¥¸¥åÅç¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤Ê¤·¤Ç¤Ï·ÐºÑ¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£µ­»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶áÇ¯¡¢´Ú¹ñËÜÅÚ¤Ç¤Ï¶Ë±¦¡¦ÊÝ¼é·ÏÃÄÂÎ¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥¢¥¦¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¤ë·ùÃæ±¿Æ°¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÑ½£Åç¡Ê¥Á¥§¥¸¥åÅç¡Ë¤Ç¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¼çÄ¥¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÍýÍ³¤ÏÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬ÃÏ°è·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¸Ì¿Àþ¤Ë¤Ê