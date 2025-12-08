¥¿¥ì¥ó¥È¤Çºî²È¤Î¼¼°æÍ¤·î¡Ê55¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û2½µ´ÖÁ°¤Ë¤Ï¡Ä¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¼¼°æÍ¤·î¼¼°æ¤Ï6Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡ÖºòÈÕ¡¢ÌÀ¤±Êý¤«¤é·ìÇ¢¡£¤ª¤·¤Ã¤³¤Î¿§¤Ë¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤³¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤êÇØÃæ¤ÈÊ¢¤¬ÄË¤¯¤Æ¤µ¡£ÉÂ±¡³«¤¯»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê°ì½Ö¡¢µßµÞ¼Ö¤â¹Í¤¨¤¿¡Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¡ØÇ¢´É·ëÀÐ¡Ù¤À¤Ã¤¿¤è¡£¿¬¤ËÄË¤ß»ß¤áºÁÌôÆþ¤ìÆó½½Ê¬¤·¤¿¤é¡¢ÄË¤ß¤¬¾Ã¤¨¡¢Æ¬¤ÎÃæ