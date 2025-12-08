·§ËÜ¸©È¬Âå»ÔÀôÄ®¤Î»³Ãæ¤Ç7Æü¤ËÁøÆñ¤·¤¿ÃËÀ­2¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿78ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢È¬Âå»Ô¤Ë½»¤à78ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï7ÆüÄ«¤«¤é50Âå¤ÎÃËÀ­¤ÈÈ¬Âå»ÔÀôÄ®³ÁÇ÷¤Î»³¤ËÆþ¤ê¡¢¸á¸å9»þÈ¾º¢¤Ë¡ÖÂ­¤¬°­¤¯¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¤¡£¼«ÎÏ¤Ç²¼»³¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤ÈºÊ¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£50Âå¤ÎÃËÀ­¤Ï8ÆüÄ«¤Ë¥Ø¥ê¤Çµß½õ¤µ¤ìÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬78