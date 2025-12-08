NCT¥á¥ó¥Ð¡¼DOYOUNG¡Ê¥É¥è¥ó¡Ë¤¬9Æü¤Ë¡¢¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖPromise¡×¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£½êÂ°»öÌ³½êSm¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬7Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖPromise¡×¤È¼ýÏ¿¶Ê¡ÖWhistle¡Êfeat¡¥BELLE of KISS OF LIFE¡Ë¡×¤Î2¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢9Æü¤Î¸á¸å6»þ¤Ë³Æ¼ï²»³Ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç²»¸»¤È¤·¤Æ¸ø³«¡£¤Þ¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤â¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×KISS OF LIFE¥á¥ó¥Ð¡¼BELLE¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖWhistle¡Ê¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ë¡Ë