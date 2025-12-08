£·Æü¡¢¥Ï¥ë¥Ó¥óºÎÉ¹º×¤ê¤Çºî¶È°÷¤òÈ¼¤Ã¤ÆÀÚ¤ê½Ð¤·ºî¶È¤Ë¸þ¤«¤¦¿ÆÊý¡£¡Ê¥Ï¥ë¥Ó¥ó¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ä¥Þ¹¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò¥Ï¥ë¥Ó¥ó12·î8Æü¡ÛÃæ¹ñ¹õÎµ¹¾¾Ê¥Ï¥ë¥Ó¥ó»Ô¤òÎ®¤ì¤ë¾¾²Ö¹¾¤Ç7Æü¡¢Âè6²ó¥Ï¥ë¥Ó¥óºÎÉ¹º×¤ê¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£À¹Âç¤ÊºÎÉ¹¼°¤Î¤Û¤«¡¢Ì±Â¯ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤ä´Ñ¸÷µÒ¤¬»²²Ã¤·¤¿¡££·Æü¡¢¥Ï¥ë¥Ó¥óºÎÉ¹º×¤ê¤ÇÉ¹¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹ºî¶È°÷¡£¡Ê¥Ï¥ë¥Ó¥ó¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Ä¥Þ¹¡Ë£·Æü¡¢¥Ï¥ë¥Ó¥óºÎÉ¹º×¤ê¤ÇºÇ½é¤ËÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿É¹²ô¡£¡Ê¥Ï