¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢3Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î²ð¸îÊÝ¸±À©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑ»þ¤Ëºî¤ë¡Ö¥±¥¢¥×¥é¥ó¡×¤ÎÈñÍÑ¤Ë´Ø¤·¡¢½»Âð·¿Í­ÎÁÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ë¼«¸ÊÉéÃ´¤òµá¤á¤ëÊý¸þ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤¬8ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£