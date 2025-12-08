¤ä¤Ï¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤ØÅÏ¤Ã¤Æ¤â¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¤Ï¼çÌò¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï6Æü¤ËMLS¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ë¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤ÎMLS¥«¥Ã¥×·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥á¥Ã¥·ÍÊ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤¬¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥­¥ã¥Ã¥×¥¹¤Ë3-1¤Ç¾¡Íø¡£¥Þ¥¤¥¢¥ß¤¬MLS2025¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥á¥Ã¥·¤Ï·è¾¡¤Ç¤â2¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Î1²óÀï1st¥ì¥°¤«¤é¤Î6»î¹çÁ´¤Æ¤ÇÆÀÅÀ¤Ë´ØÍ¿¡£¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ6»î¹ç¤Ç6¥´¡¼¥ë7¥¢¥·¥¹¥È¤È°µ´¬¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º