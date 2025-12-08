J3カマタマーレ讃岐／大嶽直人 新監督©F.C.OSAKA J3カマタマーレ讃岐の新しい監督に元サッカー日本代表の大嶽直人さんが就任することになりました。 大嶽新監督は静岡県出身の57歳です。選手時代は日本代表として1992年のアジアカップで優勝し、引退後は女子サッカーの伊賀やJ3の鹿児島とFC大阪で監督を務めました。 大嶽新監督は「1試合1試合の勝利に強くこだわり、アグレッシブに戦い