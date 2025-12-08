ÊüÁ÷¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤¬8Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¹âÅÄÊ¸É×¤Î¥é¥¸¥ª¥Ó¥Ð¥ê¡¼Ãë¥º¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ30Ê¬¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡Ö¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢1Æü¤ËÂç¾Þ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±Áª2025 T¡õDÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¡£¥Ç¡¼¥Ö¤ÏÆ±¾Þ¤Ë»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ëÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¡ØÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡Ù¤Ï°ì¿·¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤»¤Ã¤«¤¯¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë10·îº¢