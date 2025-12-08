¹õÇ­¤Î½÷¤Î»Ò¡Ö¥­¥­¡×¤µ¤ó¤Ï¡¢À¸¸å4½µ¤Û¤É¤Î¾®¤µ¤Ê¤³¤í¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤Ç´í¸±¤ÊÆ»Ï©¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥­¥­¤µ¤ó¤òÊÝ¸î¤·¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦»°ÅÄ¿¬¤µ¤ó¡Ê@mitajirishimizu¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¾®¤µ¤ÊÌ¿¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®¤µ¤Ê¹õÇ­¤òÊÝ¸î¤·¤Æ1Ç¯¡Ä ¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²µ½÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¾®¤µ¤Ê¹õ¤¤±Æ¤òÊú¤­¾å¤²¤¿Æü2024Ç¯7·î12Æü¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¼Ö¤Ç»Å»ö¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¶¹¤¤Æ»¤ò¹õ¤¤»ÒÇ­¤¬¤è¤í