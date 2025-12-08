¥¢¥¸¥¢³ô¾å³¤³ô¾å¤²³ÈÂç¡¢ËÇ°×¹õ»ú1Ãû¥É¥ëÆÍÇËÅÅµ¤Êä½õÀ©ÅÙ½ªÎ»¤Ç¹ë¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ° Åìµþ»þ´Ö14:01¸½ºß ¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô 25818.65¡Ê-266.43-1.02%¡Ë Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô 3927.19¡Ê+24.39+0.62%¡Ë ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô 28196.71¡Ê+215.82+0.77%¡Ë ´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô 4128.71¡Ê+28.66+0.70%¡Ë ¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô 8624.80¡Ê-9.78-0.11%¡Ë ¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï 85497.44¡Ê-214.93-0.25%¡Ë